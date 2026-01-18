Liegen die Hochzeitspläne von Taylor Swift auf Eis? Travis Kelce muss Entscheidung treffen
USA - Es könnte DIE Promi-Hochzeit des Jahres werden - doch bevor es dazu kommt, stehen Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) plötzlich vor ihrer ersten echten Bewährungsprobe.
Insidern zufolge scheint Swift in letzter Zeit eher damit beschäftigt gewesen zu sein, die Stimmung des 36-Jährigen zu verbessern, als an den Hochzeitsplänen zu arbeiten.
Denn nicht nur hatten Gerüchte über einen möglichen Rücktritt des NFL-Stars die Runde gemacht, auch die enttäuschende Saison seines Teams habe bei ihm echte Spuren hinterlassen, so Page Six.
"Taylor versucht, ihn aufzumuntern, indem sie mehr Zeit mit ihm verbringt und ihn nicht mit Hochzeitsplänen bombardiert. Sie möchte, dass er sich erst auf die Hochzeit konzentriert, nachdem er seine Karriereentscheidung getroffen hat, weil sie weiß, wie wichtig ihm das ist", so ein Insider. Er fügte hinzu, dass die Sängerin dies als erste echte Bewährungsprobe ihrer Beziehung sehe.
Kelce habe bislang vor allem seine Karriere genossen, sei nun jedoch an einem Punkt in seinem Leben angekommen, an dem er erstmals "mit vollkommen klarem Blick" in die Zukunft geblickt habe.
Travis Kelce soll eine neue Karriere ins Auge gefasst haben
Bereits ein Jahr zuvor war der 36-Jährige als möglicher Rücktrittskandidat gehandelt worden, hatte sich damals jedoch für eine weitere Saison entschieden - ob er diesen Weg erneut einschlagen wird, blieb offen.
"Er ist es gewohnt, zu spielen und ihm fehlt es, auf dem Feld zu stehen - was gut für seine Fans und die Chiefs sein könnte, falls er sich entscheidet, ein weiteres Jahr zu spielen", erklärte eine Quelle.
Die Entscheidung über seine sportliche Zukunft solle spätestens Anfang März fallen.
Schon einige Wochen zuvor hatten jedoch Gerüchte die Runde gemacht, dass der 36-Jährige eine völlig neue Karriere ins Auge gefasst habe: Nachdem er bereits kleinere Rollen angenommen hatte, habe er Berichten zufolge ein ernsthaftes Interesse an der Schauspielerei entwickelt.
Titelfoto: Emily Curiel/[email protected]/TNS via ZUMA Press Wire/dpa