Liegen die Hochzeitspläne von Taylor Swift auf Eis? Travis Kelce muss Entscheidung treffen

USA - Es könnte DIE Promi-Hochzeit des Jahres werden - doch bevor es dazu kommt, stehen Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) plötzlich vor ihrer ersten echten Bewährungsprobe.

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) stellen ihre Hochzeitspläne hinten an - der NFL-Star muss zunächst eine berufliche Entscheidung treffen. © Emily Curiel/ [email protected] /TNS via ZUMA Press Wire/dpa

Insidern zufolge scheint Swift in letzter Zeit eher damit beschäftigt gewesen zu sein, die Stimmung des 36-Jährigen zu verbessern, als an den Hochzeitsplänen zu arbeiten.

Denn nicht nur hatten Gerüchte über einen möglichen Rücktritt des NFL-Stars die Runde gemacht, auch die enttäuschende Saison seines Teams habe bei ihm echte Spuren hinterlassen, so Page Six.

"Taylor versucht, ihn aufzumuntern, indem sie mehr Zeit mit ihm verbringt und ihn nicht mit Hochzeitsplänen bombardiert. Sie möchte, dass er sich erst auf die Hochzeit konzentriert, nachdem er seine Karriereentscheidung getroffen hat, weil sie weiß, wie wichtig ihm das ist", so ein Insider. Er fügte hinzu, dass die Sängerin dies als erste echte Bewährungsprobe ihrer Beziehung sehe.

Kelce habe bislang vor allem seine Karriere genossen, sei nun jedoch an einem Punkt in seinem Leben angekommen, an dem er erstmals "mit vollkommen klarem Blick" in die Zukunft geblickt habe.