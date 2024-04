Lilli Hollunder wehrt sich gegen Insta-Hate: "Sie hat ihre Brüste in ihrer Uniform vergessen"

Lilli Hollunder erntet Hate für ihre Figur und setzt sich zur Wehr. © Screenshot/Instagram/lilli

In einem der beiden kurzen Clips (2,7 Millionen Klicks) steigt die 37-Jährige nach einem Drehtag in Polizeiuniform in einen Trailer am "Notruf Hafenkante"-Set und kommt kurz darauf gestylt in einem zarten weißen Kleid wieder heraus. "Ab auf die Couch jetzt", scherzte sie dazu.

Neben unzähligen Komplimenten sind allerdings auch einige übergriffige/sexistische Kommentare zu finden, die die Schauspielerin nun für ihre Follower zusammenstellte.

Darunter: "Sie hat ihre Brüste in ihrer Uniform vergessen", "Bist du schwanger rausgekommen?", "Eine Schande, dass sie keine Brüste hat. Ansonsten würde sie perfekt sein und aussehen."

Nichts, was Lilli Hollunder so einfach unkommentiert stehen lassen wollte. "Männer, die wahrscheinlich mit ihrem schlaffen Hintern, samt Bierbauch, auf der Couch meinen, es jetzt mal 'ner jungen Frau richtig zu zeigen", schrieb sie am Freitag in ihrer Story und meint damit offensichtlich die "Hater", die sich hinter den Kommentaren verstecken.

Dass sie dadurch ihrerseits Männer auf ihr mutmaßliches Aussehen reduziert, lassen wir mal so stehen.