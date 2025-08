Machine Gun Kelly will N-Wort nicht sagen - und verliert Filmrolle

Alles in Kürze

"Ich würde gerne im Kino zu sehen sein, solange ich noch jung aussehe", scherzte Kelly. Auch wenn er bislang noch nicht den Durchbruch in der Filmbranche geschafft hat, bleibt er optimistisch.

Trotz allem möchte der Rapper seine schauspielerischen Leistungen unter Beweis stellen und äußerte den Wunsch, in größeren Produktionen mitspielen zu wollen.

Page Six bat "Warner Bros. Discovery", die US-Produktionsfirma hinter dem Film "Sinners", um eine Stellungnahme, jedoch gab es bisher keine Rückmeldung.

Er erklärte, dass er in dem Streifen einen Vampir spielen sollte, der im Casting das N-Wort sagen musste - dies wollte der zweifache Vater jedoch nicht äußern.

"Ich meine, es gibt viele Filme, bei denen ich mir denke: […] 'Oh, dafür habe ich vorgesprochen.' Wie bei 'Sinners' - da sollte ich eigentlich dabei sein", so MGK.

Dieses Geständnis machte der 35-Jährige in einem Interview mit der "Pat McAfee Show".

Er hatte bereits einige kleinere Rollen gespielt, unter anderem im Thriller "Midnight in the Switchgrass", wo er auch seine Ex-Verlobte Megan Fox (39) kennenlernte, sowie in "Project Power".