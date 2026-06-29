Trennungsgerüchte um Lilly Becker: Hat ihr Freund Luxus-Party in letzter Sekunde abgesagt?

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Lilly Becker soll wieder Single sein! Ihr Freund Thorsten Weck soll offenbar die Geburtstagsparty der Niederländerin in letzter Sekunde abgesagt haben.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Eigentlich hätte Lilly Becker (50) am Samstagabend ihren runden Geburtstag feiern sollen. Allerdings soll es hinter den Kulissen zum dicken Knall mit Freund Thorsten Weck (55) gekommen sein!

Die Beziehung von Lilly Becker soll inzwischen endgültig beendet sein.
Die Beziehung von Lilly Becker soll inzwischen endgültig beendet sein.  © Thomas Banneyer/dpa

Wochenlang hatte sich die Dschungelkönigin des Vorjahres auf ihren runden Geburtstag gefreut - doch der wurde im letzten Moment aus heiterem Himmel abgeblasen.

Denn: Ausgerechnet ihr Freund Thorsten Weck soll laut BILD den Geldhahn zugedreht haben - die beiden sollen mittlerweile sogar getrennt sein!

Dabei hatte die Niederländerin groß auftischen und im Düsseldorfer Luxushotel "Breidenbacher Hof" ihren Ehrentag zelebrieren wollen. Daraus wird nun allerdings nichts.

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Sämtliche vorab geladene Partygäste seien dem Bericht zufolge kurz zuvor per SMS oder Nachricht via WhatsApp über die Absage informiert worden und derart überrascht gewesen, dass viele den Hörer in die Hand genommen und nachgefragt haben sollen.

Tatsächlich aber habe der Fußballberater bestätigt, dass er die Mega-Sause im letzten Moment habe platzen lassen.

Zwischen Thorsten Weck und Lilly Becker soll nach vier Jahren Beziehung wohl alles aus sein.
Zwischen Thorsten Weck und Lilly Becker soll nach vier Jahren Beziehung wohl alles aus sein.  © Joerg Carstensen/dpa

Lilly Becker feiert Geburtstag wohl alleine

Im Luxushotel "Breidenbacher Hof" in Düsseldorf hätte am Samstagabend die große Sause steigen sollen.
Im Luxushotel "Breidenbacher Hof" in Düsseldorf hätte am Samstagabend die große Sause steigen sollen.  © Henning Kaiser/dpa

Dem Vernehmen nach soll die Entscheidung seiner Lilly alles andere als gefallen haben. Trotzdem deutet der 55-Jährige an: "Ich lasse sie nicht fallen."

Als möglichen Grund für die kurzfristige Absage gibt Weck an, dass er durch Lillys jüngste Schlagzeilen rund um nicht beglichene Charity-Zahlungen oder den Gerichts-Zoff mit Boris Becker (58) zunächst für Ruhe sorgen wolle.

Allerdings: Schon seit mehreren Monaten hatten sich Gerüchte um eine Trennung gehalten - jetzt soll der Liebe endgültig der Stecker gezogen worden sein.

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Während die frisch gebackene 50-Jährige ihren Geburtstag trotzdem in ihrer neuen Heimat Düsseldorf feiert, verweilt Thorsten Weck an anderer Stelle - nämlich in Berlin.

Zum mutmaßlichen Liebes-Aus hat sich Lilly Becker bisher noch nicht geäußert.

Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Thomas Banneyer/dpa

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