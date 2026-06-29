Trennungsgerüchte um Lilly Becker: Hat ihr Freund Luxus-Party in letzter Sekunde abgesagt?

Düsseldorf - Eigentlich hätte Lilly Becker (50) am Samstagabend ihren runden Geburtstag feiern sollen. Allerdings soll es hinter den Kulissen zum dicken Knall mit Freund Thorsten Weck (55) gekommen sein!

Die Beziehung von Lilly Becker soll inzwischen endgültig beendet sein. © Thomas Banneyer/dpa

Wochenlang hatte sich die Dschungelkönigin des Vorjahres auf ihren runden Geburtstag gefreut - doch der wurde im letzten Moment aus heiterem Himmel abgeblasen.

Denn: Ausgerechnet ihr Freund Thorsten Weck soll laut BILD den Geldhahn zugedreht haben - die beiden sollen mittlerweile sogar getrennt sein!

Dabei hatte die Niederländerin groß auftischen und im Düsseldorfer Luxushotel "Breidenbacher Hof" ihren Ehrentag zelebrieren wollen. Daraus wird nun allerdings nichts.

Sämtliche vorab geladene Partygäste seien dem Bericht zufolge kurz zuvor per SMS oder Nachricht via WhatsApp über die Absage informiert worden und derart überrascht gewesen, dass viele den Hörer in die Hand genommen und nachgefragt haben sollen.

Tatsächlich aber habe der Fußballberater bestätigt, dass er die Mega-Sause im letzten Moment habe platzen lassen.