"Seit er im Knast war ...": Lilly Becker rechnet gnadenlos mit Ex-Mann Boris ab
Düsseldorf/London (England) - Lilly Becker (49) hat in einem Interview einmal mehr mit Ex-Mann Boris (58) abgerechnet. Diesmal im Fokus: die Vaterqualitäten des Ex-Tennisstars in Bezug auf ihren gemeinsamen Sohn.
Seit der Trennung zieht die gebürtige Niederländerin den inzwischen auch schon 16 Jahre alten Amadeus ganz alleine groß. Als das Leben in London für die beiden zu teuer wurde, zogen sie im vergangenen Jahr gemeinsam nach Düsseldorf.
Auf eine adäquate finanzielle Unterstützung durch ihren früheren Ehemann kann die 49-Jährige dabei aber offenbar nicht zählen. Zumindest nicht in der Form, wie sie es sich für ihren Nachwuchs wünscht.
"Ich erzähle euch mal was über Boris: Als ich ihm sagte, er [Amadeus] könnte ein paar Klamotten gebrauchen, kaufte er ihm einen Designer-Hoodie und flog mit ihm und seinem Schulfreund in ein Fünf-Sterne-Resort in Dubai", schimpft Lilly jetzt gegenüber der "Daily Mail".
Weiter poltert die ehemalige "Dschungelcamp"-Siegerin: "Das zeigt, wie realitätsfern er ist. Er macht solche großspurigen Gesten, weigert sich aber, das Geld zu zahlen, zu dem ihn ein Gericht verurteilt hat, um die Grundbedürfnisse zu decken."
Lilly Becker verärgert: "Schämst du dich nicht, Boris?"
Dies war Lilly aus eigener Kraft zuletzt nicht mehr möglich gewesen. "Ich konnte mir das Leben als alleinerziehende Mutter in London einfach nicht mehr leisten", hatte die 49-Jährige im vergangenen Jahr zu ihrer Rückkehr nach Deutschland erklärt.
Ihre Geldreserven waren aufgebraucht. Wie Lilly damals weiter offenbarte, habe sie mit 48 Jahren nur noch fünf Euro auf dem Konto gehabt. "Ich werde nie vergessen, wie es ist, hungrig zu sein und das eigene Kind hat auch Hunger", so das Model.
Von Boris fühlt sie sich im Stich gelassen: "Seit er aus dem Knast entlassen wurde, hatte er Zeit, ein neues Baby zu zeugen, teure Urlaube zu machen und all das glückliche Familienleben auf Instagram zu posten. Was ist mit dem Teenager, den er bereits hat?"
Ein Freund habe ihr zuletzt immer mal wieder finanziell unter die Arme gegriffen. Doch eigentlich sei ihr Ex zu den Zahlungen verpflichtet, wie sie gegenüber der englischen Zeitung klarstellt. Verärgert fragt sie zum Abschluss: "Schämst du dich nicht dafür, Boris?"
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa