Mutiger Schritt: Dschungelkönigin Lilly Becker wagt Neuanfang mit Sohn Amadeus

Lilly Becker (48) konnte sich im Finale des RTL-Dschungelcamps gegen Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62) durchsetzen. © RTL/DPA

Das hat die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris (57) am Freitagabend in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" verraten. Demnach plane sie, gemeinsam mit Sohn Amadeus (15) ihre Zelte in England abzubrechen und nach Deutschland auszuwandern.

"Wir ziehen um", verkündete die gut gelaunte Niederländerin im Gespräch mit dem Moderatoren-Duo Micky Beisenherz (47) und Susan Link (48).

Ihr 15-jähriger Sohn könne zwar noch kein Deutsch und lerne die Sprache gerade erst mithilfe einer speziellen Handy-App, dennoch habe er "Bock drauf, umzuziehen", erzählt Lilly weiter - und verrät dann auch gleich die Frage, die dem Teenager ganz besonders unter den Nägeln brennt: "Sind die deutschen Mädels hübsch?"

Wohin genau der Umzugswagen der beiden fährt, offenbart die amtierende Dschungelkönigin indes nicht. Möglich aber, dass das Ziel Düsseldorf heißen könnte. Dort hat Lillys aktueller Freund Thorsten Weck eine Firma für Sportmanagement.