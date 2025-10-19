Limp Bizkit: Bassist Sam Rivers (†48) ist tot

USA - Große Trauer um Sam Rivers. Der langjährige Bassist der weltbekannten Nu-Metal-Band Limp Bizkit ("Rollin'") ist tot. Er wurde 48 Jahre alt.

Frontman Fred Durst (55, l.) und Bassist Sam Rivers (48) bei einer Show im Jahr 2024 in Bogotá (Kolumbien). © Juan Pablo Pino / AFP

"Heute haben wir unseren Bruder verloren. Unseren Bandkollegen. Unser Herzschlag." Diese traurige Nachricht gab die Band am Samstagabend (Ortszeit) auf Instagram bekannt.

Er sei nicht nur Bassist gewesen, sondern auch der "Puls in jedem Sound. Die Ruhe im Chaos, die Seele im Sound", schrieben Frontman Fred Durst (55), Gitarrist Wes Borland, Drummer John Otto und DJ Lethal (52) in einer emotionalen Botschaft an die Fans.

"Wir haben so viele Momente miteinander geteilt – wilde, ruhige, schöne – und jeder einzelne davon war etwas Besonderes, weil Sam dabei war."

Details zur Todesursache wurden nicht bekannt gegeben.