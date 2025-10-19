Limp Bizkit: Bassist Sam Rivers (†48) ist tot
USA - Große Trauer um Sam Rivers. Der langjährige Bassist der weltbekannten Nu-Metal-Band Limp Bizkit ("Rollin'") ist tot. Er wurde 48 Jahre alt.
"Heute haben wir unseren Bruder verloren. Unseren Bandkollegen. Unser Herzschlag." Diese traurige Nachricht gab die Band am Samstagabend (Ortszeit) auf Instagram bekannt.
Er sei nicht nur Bassist gewesen, sondern auch der "Puls in jedem Sound. Die Ruhe im Chaos, die Seele im Sound", schrieben Frontman Fred Durst (55), Gitarrist Wes Borland, Drummer John Otto und DJ Lethal (52) in einer emotionalen Botschaft an die Fans.
"Wir haben so viele Momente miteinander geteilt – wilde, ruhige, schöne – und jeder einzelne davon war etwas Besonderes, weil Sam dabei war."
Details zur Todesursache wurden nicht bekannt gegeben.
In den späten 1990er Jahren und frühen 2000ern gehörten Limp Bizkit zu den einflussreichsten Bands. Mehr als 40 Millionen Tonträger konnte die Nu-Metal-Band aus Florida weltweit verkaufen. Zu ihren wohl bekanntestem Songs zählen unter anderem "Rollin'", "Take a Look Around" oder "Behind Blue Eyes".
Limp Bizkit füllte Stadien, setzte sich in vielen Ländern an die Spitze der Charts und prägte den Sound einer Generation mit. Sam Rivers war von Anfang an dabei. Nun müssen die verbleibenden Bandmitglieder, Familie und Freunde Abschied nehmen.
