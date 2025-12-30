"Ist sich treu geblieben": So denken die Stars von "In aller Freundschaft" über Rolf Becker

In der MDR-Sendung "Abschied ist ein leises Wort" denkt Karsten Kühn von "In Aller Freundschaft" an seinen ehemaligen Kollegen Rolf Becker, der 2025 starb.

Von Tamina Porada

Leipzig - Wenige Tage vor Weihnachten verstarb Schauspieler Rolf Becker (†90), der durch seine Rolle des Otto Stein in "In aller Freundschaft" unsterblich wurde. In der MDR-Sendung "Abschied ist ein leises Wort" verriet sein Ex-Kollege jetzt, wie der Hamburger wirklich war.



Rolf Becker (†90) wirkte in unzähligen Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter unter anderem im "Tatort" und "Großstadtrevier". (Archivbild) © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Schon als Kind stand Karsten Kühn (36) für die beliebte Fernsehserie vor der Kamera. Jahrelang spielte er zusammen mit Rolf Becker (†90), der in der Serie seinen Stief-Opa verkörperte. Diese Rolle hat Becker auch in echt so ein bisschen übernommen. Umso schwerer traf Kühn die Nachricht über den Tod des Schauspielers. "Es hat mich mitgenommen. Wir sind wie eine Familie. Er ist wie mein Großvater. Es ist schwer", gestand er dem MDR-Team. Was bleibt, sind die positiven Erinnerungen an Becker. "Er war für mich ein herzensguter Mensch, eine Person, zu der ich aufgeschaut habe und mit Rolf konnte man sich immer gut unterhalten", erinnerte sich der 36-Jährige. Auch menschlich bezeichnete er Becker als ein großes Vorbild. "Er ist sich treu geblieben, er hatte eine Meinung, er hatte eine Haltung."

Rolf Becker spielte mehr als 20 Jahre lang bei "In aller Freundschaft mit" und stand bis zu seinem Tod vor der Kamera. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

Bei den letzten Drehtagen ging es Becker nicht gut

Karsten Kühn (36, r.) spielt den Jakob Heilmann in "In aller Freundschaft". (Archivbild) © MDR/Rudolf Wernicke Bei den Fans der Kult-Serie war Rolf Becker alias Otto Stein sehr beliebt. Für Karten Kühn war das keine Überraschung. Bei Fan-Treffen war es teilweise schwer mit dem 90-Jährigen, "weil er Menschen so geliebt hat". Er soll sich Zeit für jeden genommen haben, Gespräche mit Fans geführt haben und gern für Fotos posiert haben. Auch am Set fiel er vor allem durch seine positive Art auf. "Für einen Schauspieler ist es immer schwer, mit Kindern oder Jugendlichen zu spielen, aber Rolf hat immer versucht uns zu motivieren", sagte Kühn. In diesem Jahr stand Becker das letzte Mal für "In aller Freundschaft" vor der Kamera. Sein ehemaliger Kollege erinnert sich, dass es ihm an den letzten Drehtagen schon nicht mehr so gut ging. Dass Rolf Becker 90 Jahre alt geworden ist, sei für Kühn eine echte Leistung. Aber trotzdem hätte er gern noch mehr Zeit mit ihm gehabt. "Ich wäre gern nochmal nach Hamburg gefahren zu Rolf, mit ihm in seine Lieblingskneipe, ein paar Bierchen getrunken und zusammen eine Zigarette geraucht", erklärte er emotional.