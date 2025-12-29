Das sagen Ex-Kollegen über Horst Krause: "Diese Situationen gab es in seinem Leben zu wenig"
Leipzig - Kurz bevor das Jahr sich wechselt, ist es ein guter Zeitpunkt, um zurückzublicken auf die Menschen, die nicht mit in das neue Jahr kommen werden. Ehemalige Kollegen von Schauspieler Horst Krause (†83) erinnerten sich an den herzlichen Polizeihauptmeister Krause.
In "Abschied ist ein leises Wort" gedachte der MDR bekannten Persönlichkeiten, die in diesem Jahr verstorben sind.
"Es ist natürlich ein Verlust und man hat ja auch an den Reaktionen danach bemerkt, dass er richtig vielen Menschen, was bedeutet hat", erinnerte sich Pauline Knof (45), die in Filmen wie "Krauses Umzug" (2020) oder "Krauses Weihnacht" (2022) an der Seite des Schauspielers stand.
Die legendären Fernsehfilme mit Horst Krause stammen unter anderem aus der Feder von Drehbuchautor und Regisseur Bernd Böhlich (68).
Auch er hatte nur positive Erinnerungen an Krause. "Er hat es genossen, in einen Raum zu kommen, wo auf ihn gewartet wird", dachte er zurück. Krause liebte es demnach an einem Tisch mit Menschen zu sitzen und zusammen sein. "Diese Situationen hat es in seinem Leben zu wenig gegeben."
Seine Kollegen erinnern sich positiv an den letzten Drehtag
Dass Horst Krauses größte Figur genau so hieß wie er, war für Böhlich kein Zufall. "Der Polizist sieht aus wie du, der redet wie du, da kann er doch auch heißen, wie du", sagte er einst zu dem 83-Jährigen.
Horst Krause verkörperte den Polizisten in unzähligen Folgen von "Polizeiruf 110" und bekam später eigene Fernsehfilme mit einem besonderen Fokus auf die beliebte Serienfigur.
Der vermutlich letzte Drehtag im Leben von Horst Krause war so auch am Set von "Krauses Weihnacht". Pauline Knof erinnerte sich, dass nachts auf einem Weihnachtsmarkt gedreht wurde.
Ihr bleibt vor allem Krauses eigene und herzliche Art im Gedächtnis. Eine Szene, in der über mehrere Stunden ein Familienessen gedreht wurde, ging sie strategisch an, um sich nicht zu überessen, wie einige andere Kollegen. Horst Krause hingegen verschmolz mit seiner Rolle, aß die ganzen Stunden lang durch und holte sich danach noch ein Mittagessen am Büfett.
Für seine ehemaligen Kollegen hinterlässt Horst Krause eine Lücke.
Der bekannte Schauspieler starb am 5. September im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow (Kreis Potsdam-Mittelmark) bei Berlin.
"Abschied ist ein leises Wort" mit weiteren Geschichten über verstorbene Persönlichkeiten, könnt Ihr in der ARD Mediathek nachgucken.
