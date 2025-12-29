Das sagen Ex-Kollegen über Horst Krause: "Diese Situationen gab es in seinem Leben zu wenig"

Leipzig - Kurz bevor das Jahr sich wechselt, ist es ein guter Zeitpunkt, um zurückzublicken auf die Menschen, die nicht mit in das neue Jahr kommen werden. Ehemalige Kollegen von Schauspieler Horst Krause (†83) erinnerten sich an den herzlichen Polizeihauptmeister Krause.

Als Polizeihauptmeister Krause spielte Horst Krause (†83) sich in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

In "Abschied ist ein leises Wort" gedachte der MDR bekannten Persönlichkeiten, die in diesem Jahr verstorben sind.

"Es ist natürlich ein Verlust und man hat ja auch an den Reaktionen danach bemerkt, dass er richtig vielen Menschen, was bedeutet hat", erinnerte sich Pauline Knof (45), die in Filmen wie "Krauses Umzug" (2020) oder "Krauses Weihnacht" (2022) an der Seite des Schauspielers stand.

Die legendären Fernsehfilme mit Horst Krause stammen unter anderem aus der Feder von Drehbuchautor und Regisseur Bernd Böhlich (68).

Auch er hatte nur positive Erinnerungen an Krause. "Er hat es genossen, in einen Raum zu kommen, wo auf ihn gewartet wird", dachte er zurück. Krause liebte es demnach an einem Tisch mit Menschen zu sitzen und zusammen sein. "Diese Situationen hat es in seinem Leben zu wenig gegeben."