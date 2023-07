Mit 59 Jahren: Für ihr Magazin lässt Linda de Mol alle Hüllen fallen

Sie fragte sich: "Gilt also wirklich der Spruch: Freiheit, Glück?" Ganz so einfach sei das inzwischen nicht mehr, berichtete sie. "Niemand traut sich mehr, sich oben ohne zu sonnen, weil ein heimtückisches Foto in einer Sekunde gemacht ist, von jedem innerhalb einer Minute geteilt werden kann und für immer im Internet kursiert", gibt die Niederländerin zu bedenken.

Deswegen fragt der TV-Star sich manchmal auch, wie es wäre, keine "niederländische Berühmtheit" zu sein. Sie ist sich sicher: "Im nächsten Leben werde ich überzeugte Naturistin."

Doch de Mol ist keinesfalls nur im Land der Windmühlen bekannt, auch in Großbritannien und vor allem hierzulande kennen viele die stets lächelnde Blondine.

Nach großen Erfolgen in ihrem Heimatland wurde sie in Deutschland in den 90ern durch ihre "Traumhochzeit"-Moderation berühmt. Später war sie auch Teil von Sendungen wie "Domino Day" und "The Winner is ...".