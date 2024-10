Lindenstaße-Star "Onkel" Kahrmann bekommt kuriose Fan-Post aus Fernost

Berlin - Ältere Semester dürften Christian Kahrmann (52) noch aus der guten alten ARD-Kultserie "Lindenstraße" kennen, in der der heute 52-Jährige als Benny Beimer quasi vor der Kamera groß geworden ist.

Christian Kahrmann (52) hat sich sehr über den Brief eines chinesischen Fans gefreut. © Annette Riedl/dpa

Der Schauspieler hat anschließend in vielen anderen TV-Produktionen mitgewirkt, war aber auch in dem einen oder anderen Hollywoodstreifen, wie "Das Tribunal" mit Bruce Willis (69) oder dem Sci-Fi-Actionfilm "Equilibrium" an der Seite des späteren "Dark Knight" Christian Bale (50) zu sehen.

Woher der junge Mann aus China den Darsteller nun konkret kennt, muss an dieser Stelle unbeantwortet bleiben. Allerdings hat Kahrmann kürzlich bei Instagram den nach seinen Worten "allersüßesten Fan-Brief" veröffentlicht, der ihn aus dem Reich der Mitte erreicht hat.

Der 22-Jährige nennt sein Idol in dem englischsprachigen Schreiben liebevoll "Onkel" und erklärt ihm, dass ihm die wichtigsten Prüfungen seines bisherigen Lebens bevorstünden und er ihm schreibe, um sich ein wenig von dem unsagbaren Druck zu befreien, der auf ihm laste.

Der Chinese bezeichnet den TV-Star als einen "ausgezeichneten und hervorragenden Schauspieler aus Deutschland" - Worte, die dem Wahlberliner sicherlich wie Öl runtergehen dürften.