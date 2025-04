Teddy Teclebrhan macht Leipzigs Innenstadt unsicher: "Ist echt schön einfach"

Leipzig - Prominenter Besuch in Leipzig : Einer der derzeit beliebtesten Comedians Deutschlands macht dieses Wochenende in der Messestadt Halt - und hatte sogar Zeit für einen Stadtbummel.

Zuerst filmte sich Teddy Teclebrhan (41) in einem bekannten Leipziger Café und schlenderte dann durch die Stadt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/teddyteclebrhan

Frisch von seinem letzten Tour-Stopp in Dresden ist Tedros "Teddy" Teclebrhan (41) in der Nacht zu Freitag in Leipzig eingetroffen, machte sich aber am Vormittag sofort daran, die Gegend zu erkunden.

So sah man den gebürtigen Eritreer in seiner Instagram-Story im Traditionscafé Riquet, wo er sich einen Kaffee to Go holte.

Anschließend bummelte er durch die Innenstadt vorbei am Hotel Steigenberger in Richtung Markt und musste zugeben: "Ich muss sagen, Leipzig ist echt schön einfach."

Gleichzeitig sinnierte er mit seinem typischen Schmunzeln darüber, ob er sich nicht einen Apfel oder eine "Bööörne" kaufen gehen sollte.

Sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend wird der Schwabe mit seiner "Teddy Show" in der Quarterback Immobilien Arena auf der Bühne stehen.