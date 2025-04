Kindesentführung: Anklage gegen Christina Block, Gerhard Delling und weitere

Ein Bild aus glücklichen Zeiten: Christina Block (51) mit ihrem Ex-Mann Stephan Hensel (49) und den beiden Kindern Klara (l.) und Theodor (r.). (Archivfoto) © IMAGO / Eventpress

Drei Personen wurden laut der Behörde wegen schwerer Entziehung Minderjähriger, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung angeklagt. Zwei der drei Personen sollen zudem eine schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen begangen haben.

Bei den Angeklagten handelt es sich demnach um die Mutter der Kinder, Christina Block, einen 62-jährigen Deutschen sowie einen 35-jährigen Mann aus Israel, der im vergangenen Jahr auf Zypern festgenommen wurde und seitdem in Hamburg in U-Haft sitzt.

Block und der 62-Jährige sollen die Entführung der Kinder Klara und Theodor in der Nacht zum 1. Januar 2024 in Auftrag gegeben haben. Der 35-Jährige und fünf weitere Personen sollen den Vater der Kinder, Stephan Hensel (49), in der Silvesternacht verprügelt und die beiden Kinder von Dänemark nach Deutschland entführt haben.

Vier Personen müssen sich zudem wegen Beihilfe verantworten, darunter Blocks Lebensgefährte, Ex-TV-Moderator Gerhard Delling (66), zwei Personen aus dem privaten Umfeld der Familie sowie der Leiter eines Hamburger Sicherheitsunternehmen.