Lindsay Lohans Baby ist da! So heißt der Kleine

Los Angeles (Kalifornien) - Die US-Schauspielerin Lindsay Lohan (37) ist erstmals Mutter geworden!

Die US-Schauspielerin Lindsay Lohan (37). © Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Mit ihrem Gatten Bader Shammas freut sie sich über ihren kleinen Jungen namens Luai, wie Page Six berichtet.

Das Kind ist in Dubai zur Welt gekommen, wo das Paar zurzeit lebt. "Die Familie ist überglücklich", sagte ein Sprecher am Montag in einer Erklärung.

Lohan war zuletzt in der Netflix-Komödie "Falling for Christmas" (2022) zu sehen.

Über mehrere Jahre hinweg hatte sie davor nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen, wie 2019 in dem Horror-Thriller "Among the Shadows".

Bekannt wurde die Schauspielerin durch Hit-Komödien wie "Freaky Friday", "Girls Club – Vorsicht bissig!" und der Käfer-Klamotte "Herbie Fully Loaded".

Doch dann lag die Filmkarriere länger brach. Lohan hatte mit Drogenexzessen, Verhaftungen wegen Alkohol am Steuer und anderen Skandalen Schlagzeilen gemacht.