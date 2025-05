Reality-TV-Star Stephen Dürr schmiert sich regelmäßig mit Sperma ein

Reality-TV-Star Stephen Dürr (50) hat verraten, dass er sich aus Beauty-Gründen regelmäßig sein Sperma ins Gesicht schmiert. © IMAGO/Gartner

In einem Interview mit Sender RTL offenbarte der Hamburger, dass er sich regelmäßig sein eigenes Ejakulat ins Gesicht reibe: "Ich mache etwas, was relativ weit verbreitet ist, zumindest in meinem Kosmos. Eine Therapie, um die Haut jung zu halten. Es ist eine Eigen-Sperma-Therapie."

Diese nicht ganz alltägliche Vorgehensweise erläuterte der Schauspieler so: "Eigenes Sperma auf der Gesichtshaut verreiben, das gibt viel Feuchtigkeit, viel Eiweiß, und dann kann man das am Ende wie so eine Maske abziehen."

Gegenüber BILD führte der 50-Jährige aus: "Dieses Treatment habe ich vor ein paar Jahren tatsächlich entdeckt, durch eine etwas merkwürdige Situation, die ich aber nicht konkret verraten kann." Worauf er damit wohl anspielt?

Seitdem schmiere er sich zweimal in der Woche sein Gesicht mit seinem Sperma ein. "Es klingt skurril, aber bei mir wirkt es sehr gut. Ich bin zufrieden", verdeutlichte der frühere "Unter uns"-Darsteller.