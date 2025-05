Nachwuchs bei den Grünen! Aminata Touré bringt Tochter zur Welt

Kiel - Was für eine schöne Nachricht! Grünen -Politikerin Aminata Touré (32) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das gab die 32-Jährige am Samstag auf ihrem Instagram-Profil bekannt.

Grünen-Politikerin Aminata Touré (32) ist zum ersten Mal Mutter geworden. © Markus Scholz/dpa

Dort teilte die stellvertretende Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein ihr Familienglück mit einem niedlichen Schnappschuss. Ihr Nachwuchs soll bereits Ende April das Licht der Welt erblickt haben.

"Was für ein Glück, dass ich deine Mama sein darf", schrieb sie zu dem Foto. Namen oder Geschlecht des Kindes verriet sie in dem Beitrag nicht. Laut Ministerium soll es sich um eine Tochter handeln.

Auf Touré warten neben den beruflichen Erfolgen, immerhin war sie erste afrodeutsche Ministerin, nun auch private Herausforderungen auf sie.

Zu dem Beitrag gesellten sich in kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche.

So kommentierte Partei-Kollegin Ricarda Lang (32) die süße Neuigkeit mit den Worten "So so so schön ❤️". Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (48), ebenfalls von den Grünen und Mutter von zwei Zwillingstöchtern klickte auf das Herz-Symbol.

Neben den beiden Politikerinnen hinterließen auch zahlreiche Stars, wie Komikerin Carolin Kebekus (45) oder Moderatorin Aminata Belli (33) ihre Glückwünsche.