Lisa Straube mit zweitem Kind schwanger: "Mir wurde gesagt, werde mein Baby tot gebären müssen"

"Mir wurde gesagt, ich werde mein Baby tot gebären müssen, wenn der Vorgang nicht gestoppt werden könne und auch, wenn es überlebt, dann nur von kurzer Dauer [...]", schrieb die 24-Jährige, die sich bereits im sechsten Schwangerschaftsmonat befindet und schon jetzt starke Wehen habe.

Was genau vorgefallen ist, darauf ging Lisa nicht ein. Ihr Ungeborenes sei noch am Leben, doch "wie lange und ob das so bleibt" wüssten die werdenden Eltern aktuell nicht. "Alles, was uns bleibt, ist beten und hoffen", lauteten die beunruhigenden Worte in ihrer Story.

Derzeit befindet sich die junge Mutter noch im Krankenhaus. Offenbar werde sie dort nicht angemessen behandelt, wie sie andeutet: "Ich bin noch immer sprachlos und wütend und finde (noch) keine Worte."

Dass Lisa ein paar Tage lang offline war, lag jedoch nicht nur an der bedrohlichen Lage ihres zweiten Neuankömmlings. Das Paar muss nämlich wieder verstärkt mit Anfeindungen kämpfen. "Gebärmaschine" oder "biologischer Abfall" sind nur einige der verletzenden Worte, die die Reality-Stars in vergangener Zeit lesen müssen.