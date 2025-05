Scheidung nach 17 Jahren: Jessica Alba knutscht schon einen Neuen

London - 20 Jahre lang war Jessica Alba (46) an der Seite ihres Mannes Cash Warren (46) zu sehen, im vergangenen Winter zerbrach die Ehe der Schauspielerin und des Produzenten. Doch wie es scheint, hat Alba ihr Herz schon an einen neuen Mann verloren, wurde vor Kurzem beim Knutschen in der britischen Hauptstadt erwischt.

Alba und Cash Warren (46) waren 17 Jahre lang ein Ehepaar. © dpa | Javier Rojas

Alba hatte ihren Mann während der Dreharbeiten zu "Fantastic Four" (2004) kennen- und wenig später lieben gelernt. Die Hochzeit folgte am 19. Mai 2008. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder.

Anfang des Jahres dann nach rund 20 Jahren das plötzliche Beziehungs-Aus: "Ich bin stolz darauf, wie wir als Paar und in unserer Ehe in den letzten 20 Jahren gewachsen sind, und es ist nun an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung als Individuen aufschlagen", postete sie am 16. Januar auf ihrem Insta-Profil.

Schon nach der Oscar-Verleihung im März war über eine neue Liebe der US-Amerikanerin zu einem US-Comedian gemunkelt worden. Doch Insider dementierten kurz darauf.

Dieses Mal scheint die Sache allerdings wesentlich vielversprechender. Ob der mysteriöse Knutscher aus London wohl bald als neuer Partner der Schauspielerin in das Licht der Öffentlichkeit treten wird?