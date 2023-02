Lishas Panikattacken entpuppen sich in Istanbul als etwas ganz anderes

Die Influencerin und YouTuberin Lisha (36) berichtet aus Istanbul über die Ursache ihrer angeblichen Panikattacken. © Screenshot/Instagram/lishaandlou_the_originals (Bildmontage)

Auf Instagram meldet sich die gebürtige Berlinerin aus ihrem Hotelzimmer in Istanbul mit einer ausführlichen Story zu ihrem Gesundheitszustand. Die Mallorca-Auswanderin appelliert, die Meinung mehrerer Ärzte einzuholen und auf sein "inneres Bewusstsein" zu hören.

Lisha und ihr Mann Lou (33) wollten ursprünglich in die Türkei fahren, um sich die Zähne machen zu lassen. Doch Lisha wurde mal wieder von heftigen "Panikattacken" heimgesucht.

Die Influencerin berichtet in ihrer Story, dass sie aufgrund von Ärztemeinungen und den Äußerungen der Menschen in ihrem Umfeld glaubte, dass die Attacken mit ihrer Psyche zusammenhängen würden. Sie beklagte, Schmerzen im Rücken und in der Brust zu haben, die einfach nicht aufhören wollten. Lisha habe sich am Morgen vor der Reise heftig übergeben und "ihr ganzes Leben ausgekotzt", berichtet die YouTuberin.

Demnach habe sie Atemnot bekommen und sich nicht mehr aufrichten können. Da sie den Zustand ihrer Angst vor dem Zahnarztbesuch zuschrieb, habe sich Lisha mit Medikamenten und Opiaten zugepumpt, um nach Istanbul reisen zu können. In Istanbul angekommen, hätte Lisha nicht mehr gerade laufen und sich beim Zahnarzt nicht klar verständigen können.

So habe die 36-Jährige beschlossen, statt sich die Zähne machen zu lassen, erst einmal ein Krankenhaus aufzusuchen. Während Lisha auf ihre Behandlung wartete, googelte sie ihre Beschwerden und kam zu dem Ergebnis, Gallensteine zu haben.