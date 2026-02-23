Liebes-Bombe geplatzt: Dieser "Sommerhaus"-Star ist nach Ehe-Drama frisch vergeben

Osnabrück - Ein Jahr nach der medienwirksamen Trennung vom Vater ihrer Kinder schwebt Justine Dippl (36) wieder auf Wolke Sieben.

Mitte 2023 hatte Justine Dippl damals noch mit Ex-Mann Arben Zekic am "Sommerhaus der Stars" teilgenommen. © RTL

Mehr als zwei Jahre ist es inzwischen her, dass sie mit ihrem Ex-Mann im "Sommerhaus der Stars" um Preisgeld und gutes Image gekämpft hat.

Jetzt ist sie frisch verliebt und glücklicher als je zuvor. Am Mikro von "Blitzlichtgewitter" rückte die ehemalige "Miss Osnabrück" ganz frisch mit der Sprache heraus und verriet, in einer neuen Beziehung zu sein.

"Ich hab ein ganz großes Geheimnis", kündigte die 36-Jährige vielsagend an, ehe Aushilfs-Host Christina Grass ihr voller Vorfreude mitten in die Parade fuhr. "Hast du einen neuen Freund?" hakte die Ex von Marco Cerullo (37) ein, ohne die finale Antwort zu wissen.

Mit einem kleinen Schock verriet Justine: "Toll... Ja." Das anschließende Gelächter lockerte die Situation aber in Windeseile. "Oh mein Gott", freute sich Christina für ihre Gesprächspartnerin.