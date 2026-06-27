Lola Weippert rechnet mit Reality-TV ab: "Das ist Gewalt"
Berlin - Nach den jüngsten Szenen bei "Prominent getrennt" findet Moderatorin Lola Weippert (30) deutliche Worte. In einem Statement kritisiert sie die Entwicklung des Reality-TVs scharf und stellt vor allem infrage, dass gewalttätigen Kandidaten weiterhin eine Bühne geboten wird.
"Das, was gerade passiert im Reality TV, ist so schlimm, ist so gefährlich", erklärt Weippert in ihrer Instagram-Story. Besonders störe sie, dass Menschen mit problematischem Verhalten weiterhin Reichweite und Geld erhielten. "Solche Menschen [...] dürfen nicht unterstützt werden. Denen darf keine Plattform mehr geboten werden, weil das, was da passiert, ist Gewalt."
Die Moderatorin befürchtet, dass Zuschauer den Eindruck gewinnen könnten, Gewalt werde toleriert, wenn die Beteiligten trotz ihres Verhaltens weiterhin im Fernsehen zu sehen seien.
Besonders fassungslos zeigt sich Weippert darüber, dass Szenen dieser Art überhaupt ausgestrahlt werden. "Ich bin so schockiert. Ich bin so sauer."
Anschließend richtet sie einen Vorwurf an die Verantwortlichen der Produktionen: "Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr nachts nach Hause geht, nachdem ihr das gesehen habt in der Produktion, und euch denkt: 'Da kann ich hinterstehen, hinter dem, was ich mache.' Das könnt ihr mir doch nicht erzählen."
Zum Abschluss richtet sie sich noch direkt an Aleks Petrovic (35) und sagt: "Und an den ach so maskulinen Mann habe ich noch eine Mitteilung: Gute Besserung von Herzen."
Darum sorgt Auftritt von Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt" für Kritik
Hintergrund von Weipperts Aussagen ist die jüngste Folge von "Prominent getrennt", in der die Situation zwischen Vanessa Nwattu (26) und ihrem Ex-Partner Aleks Petrovic eskalierte.
Nach einem heftigen Streit schüttete Aleks seiner Ex-Freundin Sekt ins Gesicht. Kurz darauf zerschmetterte er ein Glas vor ihren Füßen.
Nach der Ausstrahlung meldete sich Vanessa auf Instagram selbst zu Wort und schilderte ihre Sicht der Ereignisse. Sie erklärte, dass sie durch umherfliegende Glassplitter verletzt worden sei und bis heute eine Narbe am Bein trage.
Die Szenen sorgen seit der Ausstrahlung für heftige Diskussionen in den sozialen Netzwerken.
Während viele Zuschauer Konsequenzen für Aleks fordern, entfacht Lola Weipperts Statement nun erneut eine Debatte darüber, wie weit Reality-TV gehen darf.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa