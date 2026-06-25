25.06.2026 18:11 Aleks Petrovic, ist das dein Ernst? Völlige Eskalation bei Ex-Paar!

In der neunten Folge von "Prominent getrennt" eskaliert die Situation zwischen Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic total.

Von Juliane Bonkowski

Südafrika - Die neunte Folge von "Prominent getrennt" verspricht jede Menge Drama, denn die langersehnte Zeit zu zweit zwischen Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrovic (35) steht an. Es tun sich neue Abgründe auf.

Vanessa Nwattu (26) muss sich am Ende der Aussprache mit ihrem Ex erst einmal den Sekt aus dem Gesicht wischen. © RTL Wer erwartet hat, dass die Aussprache nur annähernd konstruktiv werden könnte, irrt. Vielmehr endet sie in der höchsten Eskalationsstufe. Denn am Ende rastet der 35-Jährige völlig aus, schüttet seiner Ex mit den Worten "Du bist so eine ekelhafte ..." Sekt ins Gesicht und schleudert das Glas zu Boden. "Willkommen zur Aleks-Show", kommentiert Vanessa trocken und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Besser könnte man den Zoff der beiden zuvor kaum beschreiben, der nur so trieft vor Schuldzuweisungen. Sätze wie "Ich habe dich groß gemacht" kennt der aufmerksame Trash-TV-Zuschauer schon. Viel schlimmer: Der maskuline Mann bringt es fertig, Vanessa die Schuld für sein eigenes Fremdgehen vor Jahren bei "Temptation Island" zu geben. "Du hast mich verführt, du hast mich zu einem Fremdgänger gemacht", brüllt er ihr entgegen. TV-Krimis Borris und Hilbert sauer: OB-Aufstand gegen geplantes Krimi-Aus im Osten Dabei sei es ja Aleks gewesen, der auf diese Weise seine damalige Freundin Christina Dimitriou (34) loswerden wollte, so Vanessa. Der Reality-Macho kommt mit der alten Leier: "Du brauchtest mich, um bekannt zu werden. Ich hätte mit irgendeiner Verführerin was haben können, sei mir mal dankbar. Ohne mich wärst du nichts!"

Eigentlich schreien sich die beiden während der Zeit zu zweit permanent an. © RTL

Aleks Petrovic (35) drückt in einem Moment mal auf die Tränendrüse. © RTL

Zeit zu zweit bei "Prominent getrennt": War Aleks gewalttätig gegenüber Vanessa?

Im nächsten Augenblick brüllt er seine Ex wieder an. © RTL Dass Vanessa kurz darauf innerlich völlig zusammenbricht, scheint ihn dabei nur wenig zu jucken. "Ich hab immer nur versucht, dir zu gefallen. Du hast all meine Energie genommen, um deine Sachen durchzuziehen, während ich dasaß wie eine leere Hülle", schleudert die 26-Jährige Aleks unter Tränen entgegen. Er habe immer mit ihrer Verzweiflung gespielt, gesagt, sie könne doch gehen, aber habe doch eh niemanden, weder Freunde noch Familie. "Du hast alle meine Trigger immer gegen mich verwendet!" Mehr als "Ich weiß nicht, was du da empfunden hast" fällt ihm dazu aber nicht ein. Oder doch: "Arbeite daran, hol dir Hilfe." "Das ist so krank!", kann es Vanessa - wie wohl auch jeder TV-Zuschauer - nicht fassen. Auf eine Entschuldigung wartet sie vergeblich. Bauer sucht Frau Kontaktabbruch bei "Bauer sucht Frau"-Kandidaten: Ist das der wahre Grund für das Aus? Ihr Ex sieht das gar nicht ein, fühlt sich bloßgestellt und provoziert, schreit sie an. Ja Aleks, Vanessa ist schuld, alle haben es kapiert. Vor dem Sektglas-Ausraster sagt die aber einen Satz, der aufhorchen lässt. Sie greift nach den Karten, er hält sie fest. "Nimm deine Scheißfinger da weg. Wenn keine Kamera da wäre, hättest du wahrscheinlich schon wieder gegen die Scheißwand geschlagen mit meinem Kopf." Spoiler: Zurück im Haus stellt sich Aleks mal wieder in die Opferrolle, berichtet den anderen genau von diesem Satz, er habe ihr Gewalt angetan. "Hast du auch", bekräftigt Vanessa erneut, bevor sie sich von den anderen Mädels trösten lässt.

Vanessa schüttet ihr Herz aus, wie sie sich lange Zeit mit Aleks gefühlt hat. Hat er nicht so empfunden, na ja ... © RTL

Bei ihrer Rückkehr lässt sich Vanessa von den anderen Mädels trösten. © RTL

Vivi und Mou (beide 27) bekommen die meisten Stimmen und müssen ausziehen. © RTL

Vivien und Mou müssen gehen