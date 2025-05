Lola Weippert macht neue Liebe offiziell: "Der ist unfassbar toll"

Nun kann sich die "Temptation Island"-Moderatorin selbst über eine Beziehung freuen. © Bildmontage: Lola Weippert/Instagram

"Ich hab euch etwas verschwiegen, aber ich habe geplappert im Podcast und deswegen mache ich es jetzt einfach offiziell: Ich bin in einer Beziehung", beginnt Lola ihr Video. Die frisch verliebte "Temptation Island"-Moderatorin berichtet von einer "gesunden, toleranten und respektvollen" Partnerschaft.

"Ich habe, glaube ich, den gesündesten Mann an meiner Seite, den ich mir hier nur wünschen könnte. Und der unterstützt mich, wo es nur geht - der ist unfassbar toll", schwärmt die 29-Jährige.

Seit wann die beiden zusammen sind und um wen es sich dabei handelt, verriet Lola nicht. Den aktuellen Anlass wolle die Influencerin aber nutzen, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen.

An ihre Follower appelliert sie: "Wenn ihr in einer Beziehung seid, wo euer Partner euch anschreit, wo euer Partner euch sagt, dass ihr das Problem seid, wo euer Partner immer das Problem bei euch sucht und niemals das Problem bei sich selbst, [...]: Bitte vergeudet nicht eure Zeit."

In ihrer vergangenen Beziehung habe Lola gelernt, was sie nie wieder wolle. "Es dauert einfach oft lange, bis man das checkt", so die Moderatorin. Was genau vorgefallen war, erwähnt sie dabei nicht.