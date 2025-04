Lola Weippert kämpft für Frauen ohne Kinder: "Es ist an der Zeit, dass ..."

Berlin - Moderatorin Lola Weippert (29) hat nach ihrer Diagnose einer Endometriose die Befürchtung, keine Kinder bekommen zu können. Mit einem Appell richtet sich die Wahl- Berlinerin nun an vorherrschende Gesellschaftsstrukturen und sagt ihnen den Kampf an.

Moderatorin Lola Weippert (29) leidet an Endometriose und den Nebenwirkungen der Pille. © Jörg Carstensen/dpa

"Immer noch wird uns oft das Gefühl vermittelt, dass wir nur dann wirklich 'vollständig' oder 'wertvoll' sind, wenn wir Mutter werden", so die 29-Jährige in ihrem Post auf Instagram, der sie mit dem Baby ihrer Schwester zeigt.

Verliebt in den Wonneproppen schreibt Lola, dass sie, aufgrund ihrer chronischen Erkrankung "vielleicht nie Mama sein" könne.

"Es ist an der Zeit, dass wir uns von den einengenden Vorstellungen verabschieden, was es bedeutet, eine 'echte' Frau zu sein", fordert Lola. Denn: "Der wahre Wert einer Frau lässt sich nicht an ihrer Fruchtbarkeit messen, sondern an ihrem Wesen, ihren Taten, ihrer Stärke und der Liebe, die sie gibt."

Um mit ihrer chronischen Erkrankung besser klarzukommen, nimmt Lola eigenen Angaben nach seit einem Monat die Pille und hat mit erheblichen Nebenwirkungen zu kämpfen.