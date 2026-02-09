Sprachlos über skurrilen Internet-Trend: Lola Weippert entdeckt ihre Füße im Netz
Sydney/Berlin - Auf Instagram zeigt die ARD-Moderatorin, wie Fotos ihrer Füße auf einem Wikifeet-Profil gesammelt und öffentlich bewertet werden.
Wikifeet funktioniert wie eine Art "Wikipedia für Füße": Fotos werden hochgeladen und von Nutzern mit Sternen bewertet. Lola Weippert (29) zeigt sich überrascht über das Phänomen: "Ich bin irgendwo zwischen maximal verwirrt, leicht amüsiert und ein bisschen beeindruckt davon, wie kreativ das Internet sein kann."
Auf einem Screenshot der Seite, auf der ihre Füße mit einem Score von rund 4,7 bewertet werden, schreibt die Moderatorin dazu: "Ich finde meine Füße so unschön, das Ranking so absurd hoch und befinde mich irgendwo zwischen schockiert und sprachlos, dass es sowas gibt."
Die Moderatorin beschreibt, wie skurril ihr die Vorstellung vorkommt, dass Menschen im Internet ihre Füße beobachten, Screenshots machen und diese auf der Plattform hochladen: "Ich stelle mir wirklich vor, wie jemand konzentriert vor seinem Bildschirm sitzt und denkt: 'Der Spann ist stabil, die Zehen haben eine interessante Dynamik, das Gesamtbild harmonisch – solide Bewertung.'"
Für Lola sind ihre Füße vor allem praktische Helfer durchs Leben – tanzen, reisen, gelegentlich gegen Möbel stolpern. Dass sie nun bewertet werden, überrascht sie: "Klingt wie ein Fiebertraum, aber ist tatsächlich real. Ich musste kurz überlegen, ob ich lachen, weinen oder meine Füße erstmal offiziell zu Influencern ernennen soll."
