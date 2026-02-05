Moderatorin Lola Weippert wird von Stalker verfolgt: "Er lässt mich nicht in Ruhe"

Berlin - Die ehemalige Temptation-Island -Moderatorin Lola Weippert (29) berichtet öffentlich, dass sie seit Jahren von einem Stalker verfolgt wird. In einem Instagram-Video schildert sie eindringlich ihre Erfahrungen und macht zugleich auf Sicherheitslücken beim Schutz persönlicher Daten aufmerksam.

Lola Weippert (29) fühlt sich dem Psychoterror des Stalkers ausgeliefert. (Archivfoto) © Gerald Matzka/dpa

"Gerade ist es wieder akut, weil ich jeden Tag wieder Nachrichten bekomme", sagt Weippert in ihrem Instagram-Reel. Ein völlig fremder Mann bilde sich ein, mit ihr in einer Beziehung zu sein. "Ich hatte ihn vorher noch nie in meinem Leben gesehen – bis er nachts vor meiner Tür stand und sagte, wir seien zusammen und müssten jetzt reden."

Der Mann sei extra zehn Stunden nach Berlin gefahren und habe sogar im Park übernachtet, um ihr nahe zu sein. Weippert rief damals die Polizei – doch geholfen wurde ihr nicht.

"Die Polizei sagte: 'Es ist ja nichts passiert. Sagen Sie ihm, er soll gehen.' Ich finde das fatal, dass erst was passieren muss, dass es Konsequenzen geben kann", erzählt die heutige ARD-Moderatorin.

Besonders belastend für Weippert ist, dass der Psychoterror einfach nicht aufhört. "Ich blockiere ihn überall – und er findet immer wieder neue Wege, mich zu erreichen", erzählt sie. Trotz ihrer Angst versucht sie, ihren Alltag weiterzuleben und befindet sich aktuell auf Weltreise.