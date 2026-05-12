Ausgerechnet an Muttertag! Sind diese Sätze von Loredana Wollny eine gezielte Attacke auf Mama Silvia?

Hückelhoven/Ilcia (Türkei) - Die familiären Streitigkeiten rund um Silvia Wollny (61) nehmen offensichtlich zu! Trotz der Funkstille zwischen ihr und Tochter Loredana (22) haut die jetzt einen raus und lässt Fans und Familie richtig rätseln.

Mit diesen Worten hat sich Loredana (22) an Muttertag bei ihrer Community gemeldet. Ein persönlicher Dank an Mama Silvia (61) ist nirgends zu finden ... © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Loredana Wollny

Schon seit mehreren Wochen scheint das Tischtuch zwischen den beiden Power-Frauen zerschnitten, jetzt gießt die 22-Jährige selbst noch mal richtig Öl ins Feuer.

Und das ausgerechnet an Muttertag! In einem ausführlichen und durch die Zeilen durchaus emotionsgeladenen Beitrag spricht Loredana über die übergeordnete Rolle einer Mutter.

"Eine Mutter ist so viel mehr als die Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Eine Mutter ist Liebe. [...] Sie ist das vertraute Gefühl, immer jemanden an seiner Seite zu haben. Ganz gleich, wie stürmisch das Leben gerade ist", heißt es unter anderem in ihren Zeilen.

Allerdings widmet sie die Botschaft nicht direkt ihrer eigenen Mama - sondern anscheinend vielmehr sich selbst und ihren beiden Kindern, dessen zuckersüße Fotos sie dazu hochgeladen hat.