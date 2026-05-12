Ausgerechnet an Muttertag! Sind diese Sätze von Loredana Wollny eine gezielte Attacke auf Mama Silvia?
Hückelhoven/Ilcia (Türkei) - Die familiären Streitigkeiten rund um Silvia Wollny (61) nehmen offensichtlich zu! Trotz der Funkstille zwischen ihr und Tochter Loredana (22) haut die jetzt einen raus und lässt Fans und Familie richtig rätseln.
Schon seit mehreren Wochen scheint das Tischtuch zwischen den beiden Power-Frauen zerschnitten, jetzt gießt die 22-Jährige selbst noch mal richtig Öl ins Feuer.
Und das ausgerechnet an Muttertag! In einem ausführlichen und durch die Zeilen durchaus emotionsgeladenen Beitrag spricht Loredana über die übergeordnete Rolle einer Mutter.
"Eine Mutter ist so viel mehr als die Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Eine Mutter ist Liebe. [...] Sie ist das vertraute Gefühl, immer jemanden an seiner Seite zu haben. Ganz gleich, wie stürmisch das Leben gerade ist", heißt es unter anderem in ihren Zeilen.
Allerdings widmet sie die Botschaft nicht direkt ihrer eigenen Mama - sondern anscheinend vielmehr sich selbst und ihren beiden Kindern, dessen zuckersüße Fotos sie dazu hochgeladen hat.
Will Loredana Wollny mit ihrem Beitrag provozieren?
Treibt die jüngste Wollny-Tochter den Mama-Tochter-Krieg damit endgültig auf die Spitze? Ihrer Ansicht nach ist eine Mama nämlich jemand, der "bedingungslos liebt" und "zuhört, ohne zu urteilen".
Für familieninternen Gesprächsstoff dürfte auch folgender Satz sorgen: "Nicht jeder Mensch durfte diese besondere Form der Liebe erfahren. Umso kostbarer sind die Frauen, die mit offenem Herzen lieben, mitfühlen und ihren Kindern ein Zuhause voller Wärme schenken."
Hält man sich die anhaltende Fehde zwischen Silvia, Loredana und deren Ehemann Servet vor Augen, scheinen die Formulierungen eher weniger zufällig - vielmehr durchdachtes Kalkül.
Ebenfalls Teil des Muttertag-Textes ist der Satz, dass eine Mutter nicht sieht, "was [das Kind] leisten oder zurückgeben kann". Ob da etwa verletzter Stolz im Raum steht?
Auf den Durch-die-Blume-Seitenhieb ihrer Jüngsten hat Silvia Wollny bislang noch nicht reagiert.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Loredana Wollny