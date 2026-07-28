Loredana Wollny spricht über ihre Kinder: "Es tut unendlich weh"

Türkei - Loredana Wollny (22) ist der Kragen geplatzt: Diverse Hass-Kommentare gegen ihre Kinder haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Ihre Worte fallen drastisch aus!

Loredana Wollny strahlt mit ihrem ältesten Sohn Aurelio um die Wette. Derzeit erwartet die 22-Jährige ihr insgesamt drittes Kind. © Instagram/loredanawollny (Screenshot)

"Es tut uns als Mama und Papa unendlich weh, wenn wir hören müssen, wie über unsere Kinder gesprochen wird", macht die 22-Jährige gleich zu Beginn ihres herzergreifenden Instagram-Postings deutlich. Ein Beispiel nennt sie auch.

Vor allem Aussagen wie "Ich habe noch nie so hässliche Kinder gesehen" würden bei ihr blankes Entsetzen auslösen. Solche Worte dürften laut Lore niemals fallen, schon gar nicht "von Menschen, die eigentlich Liebe, Geborgenheit und Schutz schenken sollten".

Die werdende Dreifach-Mutter machte deutlich, dass ihre beiden Kinder für sie und ihren Mann Servet genau richtig seien, so, wie sie sind. "Kein verletzendes Wort und keine Bosheit dieser Welt werden jemals etwas daran ändern", betont die TV-Bekanntheit.

An ihren Nachwuchs gerichtet schreibt sie weiter: "Falls ihr diesen Beitrag eines Tages lesen solltet, dann merkt euch eines: Ihr seid wunderschön." Wahre Schönheit erkenne man nicht an einem Gesicht, sondern daran, wie man andere Menschen behandelt.