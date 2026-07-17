Familienstreit bei den Wollnys eskaliert: Loredana will jetzt über Mama Silvia auspacken

Türkei - Bei den Wollnys sorgt ein neuer Streit für Wirbel: Loredana Wollny (22) und ihr Mann Servet (26) erheben schwere Vorwürfe gegen Familienoberhaupt Silvia Wollny ( 61). Die 22-Jährige deutet an, bald mit der ganzen Wahrheit an die Öffentlichkeit gehen zu wollen.

Der Familienstreit zwischen Silvia Wollny (61) und Loredana Wollny (22) droht zu eskalieren. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots), Instagram/wollnysilvia (Screenshot)

Auf Instagram meldeten sich die Wollny-Tochter und ihr Ehemann am Mittwoch zu Wort und warfen dem Kult-Familienoberhaupt vor, falsche Aussagen über sie zu verbreiten. Auslöser soll ein Vorfall bei einem gemeinsamen Schneider gewesen sein.

Servet erklärte, dass er solche Situationen nicht länger hinnehmen wolle, und stellte sogar rechtliche Schritte in Aussicht. Er betonte, dass falsche Behauptungen und Verleumdungen keine Kleinigkeiten seien und Konsequenzen haben könnten.

Loredana teilte die Aussagen ihres Mannes und richtete anschließend selbst deutliche Worte an ihre Mutter. Sollte Silvia weiterhin Unwahrheiten über sie verbreiten, wolle sie ebenfalls Klartext reden.

"Wenn du jetzt hier anfängst, Lügen über uns zu verbreiten, dann kann ich auch einfach mal anfangen, die Wahrheit zu erzählen", droht die 22-Jährige.