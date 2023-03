Fiese Sprüche und Rassismus: Blitz-Verlobung von Loredana Wollny spaltet das Netz!

Türkei - Loredana Wollny und ihr Freund Servet wagen den nächsten Schritt: Sie wollen heiraten! Im Netz ruft die Blitz-Verlobung der 19-Jährigen ganz unterschiedliche Reaktionen hervor. Viele Kommentare gehen dabei, wie so oft, unter die Gürtellinie!

Loredana Wollny (19) und ihr Freund Servet haben sich verlobt. © Instagram/loredanawollny (Screenshots, Bildmontage)

Kurz vor Weihnachten durfte sich das Nesthäkchen aus Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie gemeinsam mit ihrem türkischen Freund Servet über die Geburt ihres ersten Kindes freuen.

Am Mittwoch verkündete "Lore" dann die nächste Knaller-Nachricht. "Wo Liebe ist, wird das Unmögliche möglich. I said YES!", schrieb die hübsche Blondine unter eine Bilderreihe auf ihrem Instagram-Account und machte damit die angepeilten Ehe-Absichten ihres Liebsten offiziell.

Einen Termin, wann die Hochzeitsglocken läuten sollen, nannte die jüngste Tochter von Silvia Wollny (58) nicht. Da werden die Macher der Reality-Doku "Die Wollnys" wohl ein Wörtchen mitsprechen wollen. Kaum vorstellbar, dass dieses Ereignis nicht auch von Kameras begleitet werden wird.

Bei ihren rund 410.000 Follower auf der Social-Media-Plattform löste die ("überstürzte") Verlobung derweil gemischte Gefühle aus.

Etliche Nutzer freuten sich natürlich mit der jungen Erwachsenen. "Herzlichen Glückwunsch" und "Auch mit 19 kann man wissen, was man möchte", war in der Kommentarspalte beispielhaft zu lesen.