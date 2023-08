Loredana Wollny am Pranger: 19-Jährige kassiert Mega-Shitstorm für Werbedeal

Jetzt legte das TV-Sternchen nach und postete ein Foto, auf dem nur sie selbst für die Kamera posiert. Hintergrund der Aktion ist ein Werbedeal. Zeit für profitbringende Beiträge haben die Wollnys also offenbar genug.

Seit Wochen schon geht es auf dem Instagram-Kanal der 19-Jährigen spürbar ruhig zu. Gemeinsam mit ihrem Sohn Aurelio (acht Monate) und ihrem Verlobten Servet genießt Lore am Zweitwohnsitz der Großfamilie in der Türkei das süße Lotterleben.

Die 19-jährige TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") ist seit Dezember 2022 Mutter eines Sohnes. Der Kleine hört auf den Namen Aurelio. © Instagram/loredanawollny (Screenshot)

Die Wut der Fans richtet sich aber vor allem an die beworbene Firma: Shein Germany. "Wie kann man Kinderarbeit unterstützen, wenn man selbst Kinder hat?", so die rhetorische Frage eines Users in Richtung der Jung-Mama.

Ein weiterer Nutzer stößt in dieselbe Kerbe: "Passt zu den Wollnys, verkaufen Fummel, die von Kindern hergestellt werden!" Seine Worte garniert der Verfasser mit vier sich übergebenden Smileys.

Dass bei der Produktion in China tatsächlich Kinder zum Einsatz kommen, bestreitet das Unternehmen vehement. Dennoch nähen die Arbeiterinnen und Arbeiter dort in informellen Werkstätten ohne Notausgänge und mit vergitterten Fenstern.

Bei einem Brand könnte das tödliche Folgen haben. Gearbeitet wird bei der Herstellung der Fast-Fashion-Kleidung bis zu zwölf Stunden pro Tag und das sieben Tage die Woche bei einem freien Tag im Monat. Der Unmut der Fans ist also durchaus verständlich, auch wenn die vor Ort geltenden Regularien meist eingehalten werden.

Loredana äußerte sich natürlich nicht zu den Vorwürfen. Seit über zehn Jahren steht sie mit ihrer Familie für "Die Wollnys" vor TV-Kameras. Negativ-Kommentare oder Hass-Nachrichten im Netz sind zur Gewohnheit geworden.