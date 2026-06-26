Loredana Wollny greift durch und verbannt Servet aus dem Ehebett

Türkei - Bei Loredana Wollny (22) und Ehemann Servet hängt mal wieder der Haussegen schief. Die Konsequenz: Der junge Türke wird aus dem gemeinsamen Schlafzimmer verbannt.

Loredana Wollny (22) und ihr Mann Servet (25) gerieten jüngst wegen eines demolierten Schneebesens aneinander, versöhnten sich aber auch schnell wieder. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Loredana Wollny

In ihrer Instagram-Story ließ das Küken der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands ihre Follower jüngst mehr oder weniger hautnah an den Renovierungsarbeiten in ihren eigenen vier Wänden in der Türkei teilhaben.

Doch plötzlich war es vorbei mit der Harmonie. Auf der Suche nach einem Utensil, um Gips anzurühren, bediente sich Servet schließlich in der Küche und schnappte sich kurzerhand den Lieblingsschneebesen seiner Liebsten.

Und obschon ihm da bereits bewusst war, dass dieser das folgende Vorhaben nicht heile überstehen würde, zog Servet seinen Plan eiskalt durch. Es kam natürlich, wie es kommen musste: Die Tage des Schneebesens waren gezählt.

Ohne Konsequenzen blieb der Vorfall nicht: Lore zeigte sich stinksauer und warf ihren Gatten kurzerhand aus dem gemeinsamen Schlafzimmer raus. Er könne die folgende Nacht auf der Couch verbringen, so ihre deutliche Ansage.