Loredana Wollny greift durch und verbannt Servet aus dem Ehebett
Türkei - Bei Loredana Wollny (22) und Ehemann Servet hängt mal wieder der Haussegen schief. Die Konsequenz: Der junge Türke wird aus dem gemeinsamen Schlafzimmer verbannt.
In ihrer Instagram-Story ließ das Küken der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands ihre Follower jüngst mehr oder weniger hautnah an den Renovierungsarbeiten in ihren eigenen vier Wänden in der Türkei teilhaben.
Doch plötzlich war es vorbei mit der Harmonie. Auf der Suche nach einem Utensil, um Gips anzurühren, bediente sich Servet schließlich in der Küche und schnappte sich kurzerhand den Lieblingsschneebesen seiner Liebsten.
Und obschon ihm da bereits bewusst war, dass dieser das folgende Vorhaben nicht heile überstehen würde, zog Servet seinen Plan eiskalt durch. Es kam natürlich, wie es kommen musste: Die Tage des Schneebesens waren gezählt.
Ohne Konsequenzen blieb der Vorfall nicht: Lore zeigte sich stinksauer und warf ihren Gatten kurzerhand aus dem gemeinsamen Schlafzimmer raus. Er könne die folgende Nacht auf der Couch verbringen, so ihre deutliche Ansage.
Streitigkeiten innerhalb des Wollny-Clans zuletzt immer heftiger
Doch nicht nur das: Auch von dem leckeren Essen, welches bereits bereitstand, sollte der Missetäter zur Strafe nichts mehr abbekommen. Mit dem Verlust eines Schneebesens ist eben nicht zu spaßen. Das sollte sich Servet ab sofort merken.
Wie die jüngste Tochter von TV-Star Silvia Wollny (61) kurz darauf auflöste, war die Verbannung jedoch nicht von langer Dauer. Das Paar zeigte sich schon wieder kuschelnd im gemeinsamen Ehebett. Trotzdem werde sie die "Tat" an Servets Vater weiterleiten müssen, wie die Blondine betonte.
Schon zuvor ging es bei der Familie nicht grade idyllisch zu: Von Hacking-Vorwürfen (Calantha Wollny) über angebliche Spendenveruntreuung (Silvia) bis hin zu Anschuldigungen der "kostenlosen Fettabsaugung" (Sarah-Jane Wollny) war zuletzt alles vertreten.
Zudem hatten Loredana und Servet vor wenigen Wochen noch damit gedroht, in einem TikTok-Livestream über den eskalierten Familienzoff und den Bruch mit Silvia auspacken zu wollen. Passiert ist am Ende - wie so oft - nichts.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Loredana Wollny