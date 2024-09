Loredana Wollny gratuliert Verlobtem öffentlich: Doch darum ist ihre Freude getrübt

Hückelhoven - Loredana Wollny (20) widmete ihrem Verlobten Servet anlässlich dessen Geburtstag rührende Worte, an denen sie auch ihre Fans teilhaben ließ. Dabei gab es allerdings einen kleinen Wermutstropfen.

Loredana Wollny gratulierte ihrem Servet jüngst öffentlich zum Geburtstag - doch ein Detail trübte die Freude der Wollny-Tochter. © Instagram/loredanawollny

Die jüngste Wollny-Schwester meldete sich am Sonntag nicht nur mit lieben Worten bei ihren mehr als 430.000 Instagram-Anhängern, sondern auch mit mehreren Schnappschüssen, auf denen sie an der Seite ihres Liebsten zu sehen war.

Denn der Vater von Loredanas Söhnchen Aurelio (1) feierte am letzten Tag der Woche seinen Ehrentag, was seine zukünftige Ehefrau mit einem rührenden Instagram-Post zelebrierte.

Gleich mehrere Fotos von ihrem Servet und sich hatte Lore ins Netz gestellt und auf jeder Aufnahme überglücklich in die Kamera gelächelt. Dazu schrieb die TV-Bekanntheit "Happy Birthday to my Love" und gratulierte auch im Namen des kleinen Aurelio: "Wir wünschen dir alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Wir hoffen, du hast heute einen wunderschönen Tag".

Denn so sehr sich Lore auch über den Geburtstag ihres Liebsten gefreut hatte, gab es doch ein entscheidendes Detail, das die Freude trübte: "Wir können heute leider nicht bei dir sein, aber wir machen das Beste draus", hatte die 20-Jährige verraten.