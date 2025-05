Baby-News bei den Wollnys: Silvia kann sich auf 19. Enkelkind freuen!

Loredana Wollny (21) und ihr Ehemann Servet Özbek (25) wünschen sich ein zweites Kind. © Instagram/loredanawollny (Screenshot)

An Gründonnerstag gaben die 21-jährige TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") und ihr Partner Servet Özbek (25) via Instagram feierlich bekannt, dass sie sich nach rund zweijähriger Verlobung in der Türkei das Jawort gegeben haben.

Ein wichtiger Schritt für die Beziehung, denn der 25-Jährige machte die Einfahrt in den Hafen der Ehe vor nicht allzu langer Zeit im Rahmen der Reality-Doku zur Bedingung für weiteren Nachwuchs. Und Lore nahm ihn offenbar beim Wort.

Auf die Frage eines Fans, ob die beiden jetzt ein zweites Baby planen, antwortete die jüngste Tochter von Matriarchin Silvia (60) mit einem eindeutigen "Ja!". Dass sich die Blondine ein Geschwisterkind für Aurelio (2) wünscht, ist allerdings kein Geheimnis.

Doch es wird noch konkreter, denn ein anderer Nutzer wollte von Lore anschließend ganz konkret wissen: "Bist du wieder schwanger?" Daraufhin gestand die Gefragte ganz unverblümt und vielsagend: "Leider noch nicht!"

Klingt ganz danach, als würden die beiden Frischvermählten bereits aktiv an weiterem Nachwuchs arbeiten. Ein positiver Schwangerschaftstest scheint demnach bloß noch eine Frage der Zeit zu sein.