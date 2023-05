Loredana Wollny gesteht Probleme beim Styling: "Gehe wie ein Bauer"

Hückelhoven/Türkei - Kurze Zeit war es still geworden um Loredana Wollny (19). Nachdem der Reality-TV-Star alle Fotos mit ihrem Verlobten Servet bei Instagram gelöscht hatte, gab es Spekulationen um ein Liebes-Aus. Dies dementierte die 19-Jährige jedoch vehement.

Loredana Wollny (19) hatte mit Problemen beim Shoppen zu kämpfen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/loredanawollny

Mit einer Instagram-Story am vergangenen Samstag, in der Servet Loredana die Haare macht, schaffte sie dann endgültig Klarheit und verwies alle Gerüchte ins Reich der Fabeln. "Schatzi, was versuchst du da?", fragte die 19-Jährige ihren Verlobten und ging noch mal drauf ein: "Soll ich es lieber selber machen?"

Es war die erste Instagram-Story der jüngsten Wollny-Tochter seit einiger Zeit. Eine weitere Pause von den sozialen Medien scheint für Loredana aber nicht mehr infrage zu kommen, denn am gestrigen Dienstag folgte direkt die nächste Story.

"Ich warte gerade auf Servet. Ich hole ihn nämlich gerade von der Arbeit ab und dann wollen wir vielleicht ein bisschen in der Mall spazieren gehen, damit wir ein bisschen was rauskommen mit dem Kleinen", teilte die Jung-Mama ihren rund 437.000 Instagram-Followern mit.

Doch die Klein-Familie nutzte den Ausflug in die Mall nicht nur zum Spazieren, sondern Loredana war auch eine Runde Shoppen. Dabei wollte sich die 19-Jährige neue Schuhe holen.

Es ergab sich jedoch ein Problem. "Ich fand, mein Fuß sah darin fett aus. Denn ich wollte mal ein Paar hohe Schuhe haben, denn wenn wir mal weggehen oder so und ich ein Kleid anziehe, gehe ich immer wie ein Bauer und nehm Turnschuhe, weil ich keine hohen Schuhe habe", erklärte Loredana.