Sind Loredana Wollny und ihr Servet getrennt? Reality-TV-Star schafft Klarheit

Hückelhoven/Türkei - Zuletzt gab es viele Gerüchte, dass sich Loredana Wollny (19) und ihr Verlobter Servet getrennt hätten. Zwar dementierte die TV-Bekanntheit dies , doch die Fans wollten dem Braten nicht so richtig trauen. Doch nun herrscht Klarheit.

Es war jedoch erst die erste Instagram-Story seit einiger Zeit, in der sie Servet zeigte. Damit dürften alle Trennungsgerüchte endgültig ad acta gelegt sein.

Mittlerweile können alle Wollny-Fans auch wieder aufatmen. Denn am gestrigen Samstag postete Loredana eine Story, wie Servet ihr die Haare macht. "Schatzi, was versuchst du da?", fragte die 19-Jährige ihren Verlobten und ging noch mal drauf ein: "Soll ich es lieber selber machen?"

Nachdem die 19-Jährige alle Paar-Fotos von ihr und ihrem Verlobten Servet gelöscht hatte, glaubten viele Fans an die Trennung und konnten es nicht fassen. "Servet und du habt alles gelöscht! Wenn ihr euch auch noch getrennt habt, glaube ich jetzt wirklich an nichts mehr", zeigte sich eine Userin von einem Instagram-Eintrag der Jung-Mama schockiert.

Und Lore führte weiter in ihrer Story aus. "Mein Schatz, ist die Anleitung angekommen? Das machst du toll, mein Schatz", so die Wollny-Tochter. Am Ende postete sie noch ein Bild, mit mehreren Sandwiches, wo oben mit Mayonnaise ein Herz auf den Teller gemalt wurde. Dazu standen dort die Buchstaben "L" und "S". Dazu schrieb sie: "Danke, mein Herz."

Erst im Dezember des vergangenen Jahres wurden Loredana und ihr Servet Eltern. Kurz vor Weihnachten kam Söhnchen Aurelio auf die Welt.