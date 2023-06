Loredana Wollny offenbart: Das macht der TV-Star, wenn sie Langeweile hat

Im Anschluss verriet Loredana dann, was sie macht, wenn sie nichts zu tun habe: "Ich schwöre, immer wenn ich Langeweile habe, fange ich irgendwas an zu Kochen oder zu Backen."

So auch am heutigen Freitagmorgen. "Was geht ab Freunde? Gerade waren wir hier am Machen und dann hab ich mich entschieden, Hackfleisch kaufen zu gehen und Frikadellen zu machen. Ich mach jetzt hier Frikadellen", ließ die Jung-Mama ihre Fans wissen.

Dabei nimmt Loredana ihre rund 438.000 Follower immer mit, egal ob sie sich gerade in ihrer Heimat Hückelhoven oder bei ihrem Verlobten Servet in der Türkei befindet.

Eine andere Beschäftigung schien für die jüngste Wollny-Tochter nicht möglich. Denn auch das Wetter in der zweiten Heimat in der Türkei spielt derzeit nicht mit. "Das Wetter ist so doof. Wenn das Wetter wenigstens gut wäre, könnte ich mich wenigstens in die Sonne legen oder so. Aber es regnet voll", zeigte sich Loredana betrübt.

Zu allem Überfluss hatte sich die Jung-Mama auch noch die Klamotten versaut. Man müsse kurz darüber reden, dass weiße Sachen einfach nicht für sie gemacht seien. "Ich könnte ja mal ein bisschen aufpassen."