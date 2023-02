Loredana Wollny platzt der Kragen: Jetzt bittet sie ihre Fans um Hilfe!

Hückelhoven - Loredana Wollny (18) ist vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter geworden und sah sich schon zuvor mit teils heftigen Hass-Nachrichten konfrontiert. Eine Userin ging nun so weit, dass die Wollny-Tochter kurzerhand ihre Community um Hilfe bat!

Loredana Wollny (18) hat bei Instagram rund 406.000 Fans. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny

Seitdem Loredana im vergangenen Dezember Baby Aurelio zur Welt gebracht hat, ist die 18-Jährige glücklicher denn je, wie ihre rund 406.000 Instagram-Fans in den letzten Wochen auf ihrem Kanal zu sehen bekamen.



Die jüngste Wollny-Tochter hatte ihrer Community zuletzt nämlich immer wieder Einblicke in ihren neuen Mama-Alltag gewährt und sich auch an der Seite ihres Freundes Servet gezeigt, neben dem sie in die Kamera gestrahlt hatte.

Lore geht voll in ihrer Mutterrolle auf und genießt ihr Familienglück eigentlich in vollen Zügen - mit einer Sache hat sie jedoch immer wieder zu kämpfen. Denn noch immer bekommt die TV-Bekanntheit heftige Hass-Nachrichten zugesandt, die zum Teil üble Beleidigungen beinhalten.

Auch jüngst war wieder einmal ein fieser Text in ihr Postfach geflattert, den die jüngste Wollny-Schwester mit ihren Fans teilte - und die Äußerungen der Userin waren wahrlich nichts für schwache Nerven!

Schon vor einiger Zeit hatte Loredana ihren Followern verraten, dass sie ihrem Kind - ebenso wie ihre Schwestern - lieber das Fläschchen gibt, statt zu stillen.

Das nahm eine Userin nun zum Anlass, einen Text an die Wollny-Tochter zu verfassen, der weit unter die Gürtellinie ging!