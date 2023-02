Schock-Moment für Loredana Wollny: Ihr Baby musste ins Krankenhaus

Loredana Wollny (18) berichtete ihren Fans jüngst von einem regelrechten Schock-Moment. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny

Loredana Wollny meldet sich seit der Geburt ihres Söhnchens, der einige Wochen zu früh das Licht der Welt erblickt hatte, wieder regelmäßiger bei ihren rund 4000.000 Instagram-Fans. In den vergangenen Tagen war es auf dem Kanal der jungen Mama jedoch verdächtig ruhig gewesen.

Die 18-Jährige hatte sich weder in ihrer Story bei ihrer Community gemeldet, noch waren sie oder ihr Baby auf dem Familienbild zu sehen gewesen, das Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) am Sonntag auf ihrem Kanal gepostet hatte.

In der Kommentarspalte neben dem Beitrag hatten einige Follower bereits die Vermutung aufgestellt, dass die Wollny-Tochter im Krankenhaus sein könnte, da es Aurelio möglicherweise nicht gut gehe.

Silvia bestätigte die Spekulationen der Fans schließlich sogar selbst und antwortete einem Fan: "Sie ist mit dem Baby seit Tagen im Krankenhaus". Weitere Informationen gab es zunächst aber nicht.

Am Mittwoch meldete sich Loredana dann persönlich in ihrer Story, um ihren Fans zu erklären, was los war und berichtete von dem Zwischenfall, der sie und ihren Sohn in die Klinik befördert hatte.