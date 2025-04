Loredana Wollny kehrt nach Stille zurück: Statement enthüllt wahren Beziehungsstatus

Türkei - Um Loredana Wollny war es zuletzt verdächtig still geworden. Sofort spekulierten die Fans über eine mögliche Beziehungskrise. Jetzt hat die 21-Jährige mit einem Statement im Netz für Klarheit gesorgt!

Loredana Wollny (21) und ihr Verlobter Servet Özbek (25) sind auch nach über vier Jahren Beziehung noch total verliebt ineinander. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)

Seit knapp vier Jahren geht das Nesthäkchen aus Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie mit ihrem Partner Servet Özbek (25) nun schon Seite an Seite durchs Leben. Die beiden lernten sich einst im Türkei-Urlaub in einer Bar kennen.

Kurz vor dem Weihnachtsfest 2022 durften die Turteltauben dann ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Alleine bleiben soll der kleine Aurelio (2) aber nicht. Ein Geschwisterchen ist fest eingeplant. Denn fest steht: Die Liebe seiner Eltern ist stark!

Genau das stellt Lore jetzt in einem Statement auf Instagram noch einmal klar. "Echte Liebe bedeutet nicht Perfektion, sondern Ehrlichkeit, Vertrauen und gemeinsam durchs Leben zu gehen - Hand in Hand, egal was kommt", schreibt sie vielsagend.

Dazu teilt die jüngere Schwester von Dreifach-Mama Sarafina (30) noch zwei zuckersüße Pärchenfotos mit ihrem Servet. Ihre Liebeserklärung beendet Lore schließlich mit den rührenden Worten: "Mit dir an meiner Seite ist jeder Tag ein Geschenk!"