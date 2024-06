Loredana Wollny teilt süßes Foto mit Aurelio, Fans reagieren heftig: "Unverschämt!"

Sie interpretieren den Post der TV-Bekanntheit nicht als Liebeserklärung an ihr Kind, sondern als weiteren Angriff auf ihre Skandal-Schwester Calantha (23): "Ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Schwester genauso fühlt", schreibt etwa ein Follower.

Das Nesthäkchen des TV-Clans genießt ihr Leben im Zweitwohnsitz in der Türkei in vollen Zügen. Ausbildung und Beruf? Fehlanzeige! Wozu auch, schließlich sorgen die Drehs für " Die Wollnys " und windiges Influencing für einen vollen Kühlschrank.

Vater des kleinen Aurelio (1) ist Lores türkischer Verlobter Servet, den sie einst im Urlaub kennenlernte. © Instagram/loredanawollny (Screenshot)

Ein weiterer pflichtet seinem Vorredner bei und ätzt: "Unverschämte Aussage! So etwas will man als Schwester nicht haben." Viele Kommentare unter dem Beitrag zielen in dieselbe Richtung, während das niedliche Foto kaum Beachtung findet.

Zum Hintergrund: Vor wenigen Wochen sorgte Calantha für mächtig Wirbel, als sie auf ihrem Kanal offenbarte, dass sie ihre Tochter Cataleya (5) seit mehr als zwei Jahren nicht mehr gesehen habe. Die Schuld daran trage ihre Mutter, Silvia Wollny.

Nachdem die 59-Jährige auf ihrem Account zuletzt vermehrt Fotos des Mädchens geteilt hatte, kochte das leidige Thema erneut hoch. Viele Fans sahen darin eine eindeutige Provokation in Richtung ihrer abtrünnigen Tochter.

Ein heftiger Shitstorm war die Folge, in den sich plötzlich auch Loredana einmischte. Sie machte Calantha eine heftige Ansage, die in der Wollny-Community großes Entsetzen auslöste. "Ihre Tochter? Sie hat keine Tochter", stichelte die Blondine bei Instagram.

Calantha reagierte sofort auf die Aussage und schoss mit den Worten zurück: "Einfach nur ekelhaft ... Na dann." Das Tuch zwischen der 23-Jährigen und dem Rest ihrer Familie scheint mehr als nur zerschnitten zu sein.