Vor Hochzeit mit seiner Leyla: Mike verkündet süße News

Frankfurt am Main - Noch mehr Liebe liegt in der Luft! Realitystar Mike Heiter (32) und seine Herzdame Leyla Lahouar (28) könnten aktuell glücklicher kaum sein. Seit ihrer Turboliebe im Dschungelcamp 2024 schweben die beiden im absoluten Liebeshoch und jetzt gibt es auch noch spannende Nachwuchs-News.

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) werden sich im August an der italienischen Amalfiküste das Jawort geben. Danach gibt es schon weitere Pläne. © Henning Kaiser/dpa

In einer offenen Instagram-Fragerunde plaudert Mike jetzt ganz ungezwungen mit seinen Followern über Zukunftspläne. Und die haben es in sich!

Auf die Frage, was er sich für 2025 wünsche, antwortet der Influencer ganz emotional: "Dass das Verhältnis zwischen mir und meiner Tochter so wird, wie es sein sollte zwischen Vater und Tochter."

Gemeint ist die sechsjährige Aylen, die aus der Beziehung mit Ex-"Love Island"-Star Elena Miras (32) stammt.

Doch nicht nur die Beziehung zu seiner Tochter soll im neuen Jahr wachsen - auch die Familienplanung mit seiner Verlobten Leyla nimmt konkrete Formen an. Romantisch gesteht er, er wünsche sich, "dass unsere Hochzeit so wird, wie wir es uns vorstellen". Und dann lässt er die Bombe platzen: "Dass Leyla Ende des Jahres schwanger ist."

Ja, richtig gehört! Mike und Leyla wollen nicht lange fackeln. Auf die Frage, wann es denn mit dem Nachwuchs losgehen soll, stellt der Fitness-Fan klar: "Ab der Hochzeit legen wir es drauf an." Erst der Ring am Finger, dann Schwangerschaft - so zumindest der Plan.