Verlobung von Loredana Wollny doch geplatzt? Ein Detail macht Fans extrem stutzig!

Loredana Wollny (19) ist die jüngste Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (58, "Die Wollnys", "Promi Big Brother"). © Instagram/loredanawollny (Screenshots, Bildmontage)

Das Liebesglück der jüngsten Tochter von TV-Star Silvia Wollny (58, "Die Wollnys") schien perfekt, doch zuletzt deutete alles auf eine echte Liebeskrise hin. Lore hatte alle Aufnahmen mit ihrem türkischen Verlobten Servet aus dem Netz entfernt.

Doch nur wenige Tage später dementierte die 19-Jährige die aufkommenden Trennungsgerüchte und offenbarte, dass sie die Fotos nur aufgrund von Hass-Nachrichten und rassistischen Beleidigungen gelöscht habe. Warum sie ihrem Liebsten auch gar nicht mehr folgt, ließ die hübsche Blondine offen.

Nun sorgt eine weitere Auffälligkeit für Irritationen innerhalb der Wollny-Community. Um einen Rabattcode für eine Mode-Firma anzupreisen, schoss Lore ein Selfie vor ihrem Spiegel und schrieb dazu: "You are never fully dressed without a smile".

Doch die Werbeaktion interessierte die Fans der 19-Jährigen nur wenig, stattdessen fiel ihnen sofort ein merkwürdiges Detail ins Auge! Eine Userin brachte es schließlich auf den Punkt und fragte: "Wo ist dein Verlobungsring?"