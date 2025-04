"Frau Puppendoktor Pille mit der großen runden Brille" ist tot!

Berlin - Sie war DER Star im TV-Kinderprogramm zu DDR-Zeiten: "Frau Puppendoktor Pille" Urte Blankenstein ist am Sonntag, dem 27. April, mit 81 Jahren verstorben.

"Alleine schon, um Erinnerungen in den Menschen zu wecken. Denn oft sind sie dement. Ich hab immer auch einen Pittiplatsch dabei – einen selbst gehäkelten von einem Fan", sagte sie 2022 in einem Interview mit der Illustrierten.

Ihre berühmte Rolle ließ die Schauspielerin, die im ehemaligen Ostpreußen geboren wurde, bis zuletzt auf deutschen Bühnen und in Altersheimen aufleben.

Von 1968 bis 1988 trat Blankenstein in der DDR-Sendung "Abendgruß" als "Frau Puppendoktor Pille" auf und begeisterte zahlreiche kleine und große Zuschauer in einer fiktiven Sprechstunde mit Tipps zur Gesundheit oder Ernährung. Besonders markant: ihre große, rundliche Brille und die zwei Zöpfe.

Als "Frau Puppendoktor Pille" begeisterte sie große und kleine Zuschauer im DDR-Fernsehen. © IMAGO / Sabine Gudath

Auch zu ihrem 80. Geburtstag am 21. Dezember 2023 hüpfte Blankenstein noch einmal in ihren weißen Arzt-Kittel und mimte die Puppendoktorin im Berliner Zentrum Schöneweide. "Meine Arbeit macht mich glücklich. Und ich bin Optimistin. Vielleicht hält mich das alles jung", so die Schauspielerin damals.

Blankenstein sei dem Bericht zufolge nach kurzer schwerer Krankheit in ihrer langjährigen Wahl-Heimat Berlin gestorben.

"Mutti hatte mal zu mir gesagt: 'Wenn ich nicht mehr auftreten kann, möchte ich nicht mehr leben.' Diesen Wunsch hat sie sich nun quasi selbst erfüllt, indem sie friedlich eingeschlafen ist", offenbarte Sohn Mathias.

"Frau Puppendoktor Pille" hinterlässt neben ihrem Sohn und einer Enkeltochter ebenso ein trauerndes Publikum, das ihre markante große Brille und ihren Charme wohl so schnell nicht vergessen wird.