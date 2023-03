Louis Klamroth: Gehen bei "hart aber fair" die Gäste aus? Gästeliste ist leer!

Muss Louis Klamroth (33) ohne Gäste am Montagabend auskommen? © WDR/Oliver Ziebe

Denn in der obligatorischen Ankündigung ist dieses Mal lediglich zu lesen: "Die Gäste: werden kurzfristig bekannt gegeben".

Wenigstens scheint dem vom Quoten-Tief bedrohten Moderator Louis Klamroth (33) das Thema klar zu sein - dazu heißt es: "Der große Streiktag - gerecht oder Gefahr für die Wirtschaft?"

Es kann also sein, dass man in der Redaktion damit rechnet, dass eh kein Gast sein Studio-Ziel erreicht aufgrund des lahmgelegten Landes am Montag.

Schon am heutigen Sonntag ist das Land vom Streik betroffen, so sind Flugstarts verschoben, einige Lkws dürfen zur Versorgung noch rollen. Aber ab Montag früh steht Deutschland still.