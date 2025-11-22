Seine Tochter verstarb vor fünf Jahren: TV-Arzt mit emotionalem Post

Hamburg - Dieser Tag ist kein einfacher! Vor fünf Jahren verlor TV-Arzt und Moderator Johannes Wimmer (42) seine nur neun Monate alte Tochter Maximilia. In einem emotionalen Post blickt er zurück.

Vor fünf Jahren verstarb die Tochter von TV-Arzt Johannes Wimmer (42). © Screenshot/Instagram/doktorjohanneswimmer

Nur wenige Monate nach der Geburt war Wimmer an die Öffentlichkeit gegangen und hatte erklärt, dass seine kleine Tochter an einem aggressiven Hirntumor leide und nur noch wenige Monate zu leben habe.

Kurz vor ihrem Tod am 21. November 2020 hatte die Familie Maximilia mit nach Hause genommen, wo sie am Morgen ihre Reise über die Regenbogentreppe angetreten hatte.

"Die Seele vergisst nicht, sie erinnert sich, weil das Licht so ist, die Luft so riecht und der Blick aus dem Fenster der gleiche ist wie in dem Moment, als es geschah", begann der 42-Jährige einen Instagram-Beitrag, der auf diesen schmerzhaften Tag zurückblickte. "Vor fünf Jahren verstarb unsere kleine Tochter in den frühen Morgenstunden in unseren Armen."

Der Tod der Kleinen war absehbar, der Weg dorthin schwer. Wimmer und seine Frau, die nur kurz zuvor noch geheiratet hatten, merkten, dass die gemeinsame Zeit mit Maximilia "auf dieser Welt nur geliehen war und bald enden würde".