Miese Quoten für Louis Klamroth bei "hart aber fair"

Der neue "hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth (33) schaffte nicht mal die 2-Millionen-Grenze bei der Quote! © WDR/Thomas Kierok

Der Start für den Moderator war kein guter. Zunächst gab's Trouble im Privaten - seine Liebesbeziehung zu Louisa Neubauer (26, "Fridays for Future") geriet mehr in den Fokus als Klamroths Moderationstätigkeit. Wie "moderat" bzw. neutral könne ein Talk-Anchorman sein, wenn es um Klima und dessen Aktivisten geht, wurde kritisiert.

Auch sein partieller Umgang mit seinen Gästen geriet in den sozialen Medien zum Thema. Der 33-Jährige geriere sich "oberlehrerhaft" gegenüber manchem Gast ... Am Montag vor 14 Tagen zog er erneut massive Kritik auf sich. In der Diskussion mit Sahra Wagenknecht (53, DIE LINKE) maßregelte er die Politikerin und erklärte, sie würde falsche Aussagen über Vergewaltigungen in der Ukraine treffen.

Das allerdings stellte sich auch seinerseits als unwahr heraus. Der Sender reagierte mit einem relativierenden "Faktencheck".

Jetzt stehen die Quoten im Blickpunkt.