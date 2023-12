"Love Island"-Yasin teilt traurige News: "Leider verstorben"

Hamburg - Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Ehe zwischen " Love Island "-Paar Yasin (32) und Samira Cilingir (26) in einer Krise steckt. Doch nun verriet er, welches Unglück die beiden noch weiter in ein Loch rutschen ließ.

"Love Island"-Kandidat Yasin Cilingir (32) verriet im Rahmen einer Fragerunde traurige Neuigkeiten. © Screenshot Instagram: yasin__ca

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde bestätigte der ehemalige "Love Island"-Kandidat jetzt erstmals, wohin er mit seiner Familie wirklich hatte auswandern wollen, bevor es zur Beziehungspause zwischen ihm und seiner Frau Samira kam.

Obwohl er zuletzt über die Schweiz als potenziellen neuen Wohnort sprach, gab er in seiner Story inzwischen zu: "Wir hatten in Holland was gefunden und alles fix." Huch, was denn nun? Ab in die Schweiz oder die Niederlande?

Doch egal, ob Süden oder Westen - der Vater einer Tochter schien laut eigenen Angaben von den Plänen so überzeugt, dass er kurzerhand bereits die Kita abmeldete und alle Zelte in Deutschland abbrechen wollte.

Dass es dann zwischen ihm und seiner Samira explodieren würde, hätte er so nicht kommen sehen. Wann mit einem Beziehungs-Comeback gerechnet werden kann, wollen vor allem die Fans des TV-Paars wissen.

Doch der "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer wirkt inzwischen deutlich gelassener und zeigt sich offen und reflektiert gegenüber seiner Follower: "Wir nehmen uns Zeit, auch wenn es länger dauert."

Denn besonders wichtig sei ihm eine klare Aussprache mit Samira. Zu dieser sei es aufgrund des Besuchs seiner Eltern allerdings bislang nicht gekommen.