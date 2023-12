"Love Island"-Yasin gesteht seinen Fans: "Ich habe Scheiße gebaut"

Yasin Cilingir (32) hat sich am Dienstag mit einem Geständnis bei seinen Fans auf Instagram gemeldet. © Fotomontage: Instagram/yasin__ca

Zunächst zeigte sich der 35-Jährige mit seinem Sohn Malik (2) und seinem Vater, der gemeinsam mit Yasins Mutter derzeit in Hamburg zu Besuch ist, beim Schlittenfahren in der Hansestadt.

"Ich wohne jetzt seit mehr als vier Jahren hier, und so viel Schnee gab es noch nie. Echt krass. Aber ich finde es schön. Ich komme ja aus dem Allgäu und bin es gewohnt, dass Schnee liegt", erklärte der gebürtige Bayer in seiner Story.

Anschließend wurde der frühere Kuppelshow-Kandidat jedoch ernst - was vor allem mit der Beziehungspause zu tun hatte, für die sich Yasin und Ehefrau Samira (26) vor Kurzem entschieden haben.

"Ich muss euch was beichten: Ich habe ein bisschen Scheiße gebaut", offenbarte der "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, um seinen gespannten Followern direkt im Anschluss die Hintergründe zu erklären.

"Ich bin davon ausgegangen, dass das alles klappt, mit der Haussuche und so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir in so eine Situation kommen, dass wir eine Ehe-Pause haben und so heftig streiten werden", verdeutlichte er.