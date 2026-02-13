Nick Jonas teilt ungewöhnlichen Ehe-Tipp - Direkt aus dem Badezimmer

USA - Sänger Nick Jonas (33, "Sucker") ist seit 2018 glücklich mit seiner Frau Priyanka Chopra (43) verheiratet. Nun teilte er mit einem Freund einen eher ungewöhnlichen Ehe-Tipp - direkt aus dem Badezimmer!

Priyanka Chopra (43) und Nick Jonas (33) sind seit 2018 verheiratet und wurden 2022 Eltern einer kleinen Tochter. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

In einem Interview mit BBC-Radio-1-Moderator Matt Edmondson (38) sprach Jonas über den sogenannten "Squatty Potty".

Dabei handelt es sich um einen Toilettenhocker, der es ermöglicht, die Beine erhöht abzustellen und so den Stuhlgang zu erleichtern.

In dem Gespräch geriet der 33-Jährige regelrecht ins Schwärmen und bezeichnet den Hocker als "das Beste überhaupt".

Edmondson ist ebenfalls im Besitz eines solchen Hockers - doch offenbar kam diese Anschaffung bei seiner Frau gar nicht gut an!

onas konnte ihm schnell einen humorvollen Rat gegeben: "Ohne dir hier Eheberatung geben zu wollen … Du solltest einen Brief schreiben und erklären, warum es dir so wichtig ist, so etwas zu haben [...]. Das ist mein ungefragter Ehe-Rat für dich heute."

Ein Clip des Gesprächs wurde anschließend in den sozialen Medien geteilt - und viele Fans konnten dem "Sucker"-Sänger nur zustimmen.